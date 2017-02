ரிசார்ட்டிலேயே பல எம்எல்ஏக்கள் இருப்பதாக தகவல்... அடிவாங்கி முடங்கி கிடப்பவர்களா?

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் மேலும் சில எம்எல்ஏக்கள் தங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Some MLAs are still in the resort only sources says. After the swearing ceremony in Rajbhavan they will be back to Resort it seems.