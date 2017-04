பணத்திற்காக மேலூர் தம்பதிகளை யாரோ இயக்குகிறார்கள்.. நடிகர் தனுஷ் தந்தை கஸ்தூரிராஜா ஆவேசம்

பணத்திற்காக மேலூர் தம்பதிகளை யாரோ பின்னிருந்து இயக்குகிறார்கள் என்று நடிகர் தனுஷின் தந்தை கஸ்தூரிராஜா கூறியுள்ளார்.

English summary

Somebody in elderly couple for money, said Dhanush’s father Kasthuri Raja.