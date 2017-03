ஓபிஎஸ் பின்னாடி "ஆரோ" டப்பிங் கொடுக்கறாங்கோ... தெனாலி மாதிரி பேசும் தம்பித்துரை!

சிலரின் தூண்டுதலின் பெயரிலேயே ஓ.பன்னீர்செல்வம் செயல்படுகிறார் என லோக்சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Thambidurai says that somebody is there behind of O.Paneerselvam.He said that if OPS team returns we will accept them.