நெடுவாசல் போராட்டம் தொடரும்.. தன்னிச்சையாக அறிவித்த திடீர் இளைஞர்களால் குழப்பம்

நெடுவாசலில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும் என்று சில இளைஞர்கள் அறிவித்துள்ளது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A group of youths have declared themselves that the protest in Neduvasal is withdrawn.