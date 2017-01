வீட்டை எழுதித்தர மறுத்த தந்தை... கம்பியால் அடித்துக்கொன்ற மகன்... கோவையில் அதிர்ச்சி

கோவை அருகே வீட்டை தன் பெயருக்கு எழுதித்தர மறுத்த தந்தையை மகனே இரும்பு கம்பியால் அடித்துக்கொன்ற நிகழ்வு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக மகனை கைது செய்துள்ள போலீசார் விசாரணை நடத்தி வரு

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Son murdered his father for Property in Coimbatore. police arrested son and jailed him.