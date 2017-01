காணாமல் போன குடம்... மாமியாரை கொன்ற மருமகன்... ஈரோட்டில் பரபரப்பு

ஈரோடு அருகே தண்ணீர் குடம் காணாமல் போனது தொடர்பாக கணவன் மனைவிக்குள் சண்டை ஏற்பட்டது. அப்போது அரிவாள்மனை உடைந்து விழுந்ததால் மனைவியின் தாய் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

English summary

Husband and wife fights each other. That time husband throwed the sickle on wife. unfortunately that was broken and falling down on his mother in law. She died after hospitalized.