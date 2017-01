ஜல்லிக்கட்டு புகழ் சொல்லும் தமிழ் பாடல்.. யூடியூப் வைரல்

ஜல்லிக்கட்டு புகழ் சொல்லும் ஒரு தமிழ் பாடல் யூடியூப்பில் வைரல் ஆகியுள்ளது. அந்த பாடலை நீங்களே கேளுங்கள்.

சென்னை: ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக உலகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டு வருகின்றன. பலர் அவர்களுடைய கருத்துக்களை பாடல்களாக, கவிதைகளாக தொகுத்து வழங்கி இணைய தளங்களில் வெளியிடுகின்றனர்.

ஜல்லிக்கட்டு என்ற வார்த்தை இப்போது இணையத்தில் வைரலாக பரவி தமிழர்களின் ஒற்றுமையை பறைசாற்றுகிறது. ஜல்லிக்கட்டைப் பற்றி யூடியூபில் வெளியான ஒரு பாடல் இதோ:

பாடல் வரிகள்: கொம்பு சீவி வந்து நிக்கும் எங்க முத்துக் காளை.. கெத்தா நீயும் வந்து முன்ன, இங்க நின்னு பாரேன்... வாடி வாசலில்... வந்து நிக்கும் வேங்க டா... கொஞ்சம் திமிறுமா? இல்ல குத்திக் கிழிக்குமா? வந்து நீயும் பாரு எங்க செல்லக் கட்ட, பாத்து புட்டு நீயும்

தப்பு சொல்ல மாட்ட...

ஜல்லிக்கட்டு...

ஜல்லிக்கட்டு...

ஓ... ஓ... ஓ ...

இதுக்கு ஏன் ஒரு பூட்டு...

எங்க பாட்டன், பூட்டன்

விளையாட்டு...

அனுமதி தந்து தலையாட்டு...

வரும் பாரு சிங்க நட

போட்டு...

ஜல்லிக்கட்டு...

ஜல்லிக்கட்டு...

ஓ... ஓ... ஓ ...

ஜல்லிக்கட்டு...

ஜல்லிக்கட்டு...

ஓ... ஓ... ஓ ...

எழுதி, பாடியவர்: கிருபா.

சரவணன் (https://www.facebook.com/kripasaravanan)

உதவி: அம்பிகா சரவணன்

பின்னணி இசை: குன்னர்

ஓல்சன்

Song on Jallikattu which is created by Kripa Saravanan going viral in you tube.



ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக உலகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டு வருகின்றன. பலர் அவர்களுடைய கருத்துக்களை பாடல்களாக, கவிதைகளாக தொகுத்து வழங்கி இணைய தளங்களில் வெளியிடுகின்றனர். ஜல்லிக்கட்டு புகழ் சொல்லும் ஒரு தமிழ் பாடல் யூடியூப்பில் வைரல் ஆகியுள்ளது. அந்த பாடலை நீங்களே கேளுங்கள்.