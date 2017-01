நான் பீட்டா உறுப்பினர் அல்ல... பதறியடித்து டுவீட்டிய சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த்

நான் பீட்டா உறுப்பினர் இல்லை என சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். பீட்டா உறுப்பினர் என பரவும் தகவல் தவறானது என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

English summary

Soundarya Rajnikanth clarifies that she is not a member of peta. She twitted that She is supporting Jallikattu.