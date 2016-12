அஜித்-சசிகலா சந்திப்பு உண்மையா? திடீர் பரபரப்புக்கு பின்னணி என்ன?

ஜெயலலிதாவின் தோழியான சசிகலாவை அஜித் சந்தித்ததாக வெளியான தகவல்களில் குழப்பம் நிலவி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 9:15 [IST]

English summary

Sources denied Ajith's meeting with Sasikala, as no photos of the meeting released.