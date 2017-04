பரபர ராஜ்பவன்.... தம்பிதுரை, ஜெயகுமார் மாறி மாறி ஆளுநரை சந்தித்தது இதற்குத்தானாம்!

லோக்சபா துணை சபாநாயர் தம்பிதுரை மற்றும் தமிழக நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் ஆளுநருடனான அடுத்தத்த சந்திப்புகள் அமைச்சரவை மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

English summary

on behalf of admk merger first would be a change in tn cabinet