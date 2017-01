அயன் பட பாணியில் கோகைனை விழுங்கி கடத்திய ஆப்பிரிக்க பெண் - சென்னையில் கைது

கோகைன் போதைப் பொருளை மாத்திரை போன்று விழுங்கி கடத்திய தென் ஆப்பிரிக்க பெண் சென்னை விமான நிலையத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

The South African national woman had swallowed 990gm of the narcotic in capsules. The consignment is worth an estimated Rs 5 crore, an investigating officer said.