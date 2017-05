சினிமாவை மிஞ்சிய அடிதடி பஞ்சாயத்துகளுக்கு காரணமான நடிகர் சங்க கட்டிடம்.. தொடரும் முட்டுக்கட்டை!

நடிகர் சங்க முன்னாள் தலைவர் சரத்குமாரின் பதவியை பறிக்கக் காரணமான நடிகர் சங்க கட்டிடம் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டாலும் நீதிமன்றத் தடையால் கட்டுமானப் பணி தடைபட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

South indian film actors association facing more hurdles to own their own building over several years