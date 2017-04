அங்கவை, சங்கவை, பொங்கவை- இவையும் இனவெறிதான், நாம் திருந்துவது எப்போது?

இனவெறி தொடர்பாக கருத்து கூறிய தருண் விஜய்யை குறைகூறுவதற்கு முன்னர் தென்னிந்திய சினிமாவும், அதன் மக்களும் திருந்த வேண்டும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Social media are burst out like volcanos for Tarun Vijay's racism comment. But We have to realise ourselves before accusing others. A video from shivaji, used for comedy that is angavai , sangavai comedy.