விவசாயக் கடன்களை உடனே ரத்து செய்ய எடப்பாடியிடம் அய்யாகண்ணு நேரில் வலியுறுத்தல்!

தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் உள்ள விவசாயக் கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு சங்கத்தலைவர் அய்யாகண்ணு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Protestor Ayyakannu demanding loans cut from nationalised bank and relief fund for farmers who took suicide in tn