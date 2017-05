ஜிலுஜிலுவென அந்தமானில் ஆரம்பித்தது தென்மேற்கு பருவமழை ... கேரளாவில் மே 28ல் தொடங்கும்

டெல்லி: அந்தமான் மற்றும் நிகோபார் தீவுகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் கேரளாவில் முன்கூட்டியே மழை தொடங்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

GOOD NEWS !! #SouthWestMonsoon breaks in #Nicobar Islands and the entire South #Andaman Sea, three days ahead of its normal onset date : #IMD pic.twitter.com/WD91FrVOGL

English summary

The southwest monsoon is likely to arrive over the Kerala coast on May 28 India Meteorological Department on Sunday.