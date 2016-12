தூக்கியெறிய வேண்டும் இந்த மானம் கெட்ட துணை வேந்தர்களை.. உதயக்குமாரன் ஆவேசம்

சசிகலாவைப் பார்த்த பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை பதவியிலிருந்து தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று பச்சைத் தமிழகம் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப. உதயக்குமாரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Pachai Tamilagam coordintor SP Udayakumaran has blasted University VCs who met Sasikala recently at Jayalalitha's Poes Garden house.