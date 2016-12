ஒண்ட வந்த பிடாரியும், ஊர்ப் பிடாரிகளும்... போட்டுத் தாக்கும் சுப. உதயகுமாரன்

பச்சைத் தமிழகம் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப. உதயகுமாரன் ஒண்ட வந்த பிடாரியும், ஊர்ப் பிடாரிகளும் என்ற தலைப்பில் ஒரு பதிவை தனது முகநூல் பக்கத்தில் போட்டுள்ளார்.

English summary

Pachai Tamilagam coordinatore SP Udayakumaran has commented on the current political affairs in the state in his Facebook page.