சட்டசபைக்குள் கலவரம்..கொந்தளிப்பைப் பார்த்து ஓடிய சபாநாயகர் தனபால்!

தமிழக சட்டசபையில் இன்று நடந்த பெரும் கொந்தளிப்பைத் தொடர்ந்து சபாநாயகர் தனபால் அங்கிருந்து போய் விட்டார்.

English summary

TN Assembly Speakar Dhanapal ran away after ruckus in the assembly.