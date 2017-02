சபாநாயகர் ஒரு ‘ஒன் சைடு அம்பயர்.. சட்டமன்றத்தில் ஜனநாயகம் பட்டபாடு.. மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்

சட்டசபையில் சபாநாயகர் ஒன் சைடு அம்பயராக செயல்படுகிறார் என்று மு.க. ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். திமுக தொண்டர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஸ்டாலின் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Speaker Dhanapal acts as one side umpire in Tamil Nadu assembly said M K Stalin in a letter to DMK cadres today.