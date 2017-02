கூவத்தூர் ரிசார்ட் பற்றி பேச ஓபிஎஸ் அணியினருக்கு சட்டசபையில் அனுமதி மறுப்பு

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் தங்க வைக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் பற்றி பேச சட்டசபையில் சபாநாயகர் தனபால் அனுமதி மறுத்துவிட்டார்.

Speaker Dhanapal refused Semmalai to speak about Koovathur resort, where ADMK MLAs kept for 10 days.