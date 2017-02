எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பலம் என்ன… 20ம் தேதி கூடுகிறது சட்டசபை

எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று முதல்வராக பதவி ஏற்க உள்ள நிலையில் 20ம் தேதி சட்டசபை கூடும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Special assembly meeting will be held on Feb 20th, after Edapadi Palanisamy swearing in as a Chief Minister today.