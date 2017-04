ஆர்.கே. நகரில் சிறப்பு தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாக விக்ரம் பத்ரா பொறுப்பேற்பு

ஆர்.கே.நகருக்கான சிறப்பு தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாக விக்ரம் பத்ரா பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

To look out election expenditure, Special Chief Election commissioner Vikram Bathra has appointed in RK Nagar and discusses with Rajesh Lakhoni Chief Electoral Officer of TN.