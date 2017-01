சரக்கு பெயர்களை சொல்லு.. பரிசுகள வெல்லு.. பொங்கலுக்கு இப்படி ஒரு போட்டி.. என்ஜாய் பண்ணுங்க குடிமக்கழ

வரும் பொங்கலுக்கு டாஸ்மாக் சரக்கு பெயர்களை கண்ணை மூடி மனப்பாடமாக ஒப்பித்தால் 1000 ரூபாய் பரிசு. எப்படியெல்லாம் பொங்கலை கொண்டாடுகிறார்கள் பாருங்கள்.

English summary

Special Pongal competition for drinkers will be held tomorrow in Chennai.