பகவானே...மழையைக் கொடு... சிறப்பு யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள்! வீடியோ

விழுப்புரம் ஆஞ்சநேயர் கோயில் மற்றும் ஶ்ரீசங்கரமடத்தை சேர்ந்தவர்கள், தமிழகத்தில் உள்ள வறட்சி நீங்கி மழை பெய்ய வேண்டும் என சிறப்பு யாகம் மற்றும் பூஜைகள் செய்துள்ளனர்.

English summary

In Villupuram Anjaneyar temple and Sri Shankara mathpeople conducted special pooja and yagam for getting rain.