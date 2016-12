பொங்கல் பண்டிகைக்கு சிறப்பு கட்டண ரயில்கள் மட்டுமே- பயணிகள் ஏமாற்றம்

தை பொங்கல் பண்டிகைக்கான கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் நெல்லைக்கு சிறப்பு கட்டண ரயில்களை இயக்குவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

English summary

The following special trains will be run to clear the extra rush of traffic in view of Pongal festival.