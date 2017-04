காற்றில் போன கலெக்டர் வாக்குறுதி.. மதுக்கடை திறப்பைக் கண்டித்து கரூரில் முற்றுகைப் போராட்டம்

மதுக்கடை திறக்கப்படாது என்று கலெக்டர் கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறி டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்பட்டதால் வெகுண்டெழுந்த பொதுமக்கள் கரூரில் முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Women and youngsters staged a protest against Tasmac shop in Karur.