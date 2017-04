இலங்கை சிறையில் வாடிய தமிழக 38 மீனவர்கள் சர்வதேச எல்லையில் இன்று ஒப்படைப்பு… உறவினர் மகிழ்ச்சி

இலங்கை சிறையில் வாடிய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 38 மீனவர்கள் சர்வதேச எல்லையில் இன்று ஒப்படைக்கப்படுகின்றனர். இதனால் அவர்களுடைய உறவினர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Sri Lanka today hands over 38 TN fishermen to India at Karaikal international border.