இலங்கை சிறையில் இருந்த தமிழக மீனவர்கள் 85 பேர் விடுதலை

இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 85 தமிழக மீனவர்கள் நேற்று விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The Sri Lankan government decided to release all 85 Indian fishermen who are now in its custody.