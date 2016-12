இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே நாளை திருப்பதி வருகை: பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே நாளை திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் செய்ய இருக்கிறார்.

English summary

Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe will visit the Lord Balaji temple at Tirumala in neighouring Andhra Pradesh, on December 22.