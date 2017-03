தமிழக மீனவர்கள் மீது கற்களை வீசி தாக்குதல்- இலங்கை கடற்படை மீண்டும் அட்டூழியம்!!

கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் கற்களை வீசி மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தியதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Srilankan navy pelts stones on Tamil nadu Fishermen who are fishing in Katchatheevu yesterday. The Navy also damaged their fishing nets.