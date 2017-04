இலங்கை கடற்படை மீண்டும் அட்டூழியம்! 6 தமிழக மீனவர்கள் சிறைபிடிப்பு!

தமிழக மீனவர்கள் 6 பேரை மீண்டும் சிறைபிடித்து இலங்கை கடற்படை அட்டூழியத்தை அரங்கேற்றியுள்ளது.

English summary

Srilankan Navy has arrested 6 Tamil fishermen and alleges that they possessed heroine worth Rs. 20 crores.