வைகுண்ட ஏகாதசி: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு - லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம்

வைகுண்ட ஏகாதசி யை முன்னிட்டு ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறக்கப்பட்டது. லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ரங்கா முழக்கத்துடன் நம்பெருமாளை தரிசித்தனர்.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 9:40 [IST]

The opening of the ‘Paramapada Vasal’ in the early hours of Sunday is the highlight of the ongoing 20-day celebrations at the Sri Rangam Ranganathar temple. Thousands of devotees offered worship to Lord Ranganatha and the processional deity Sri Namperumal at Srirangam on the Vaikunta Ekadasi day on Sunday.