10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி விகிதம்... 12-வது இடத்துக்கு முன்னேறிய நெல்லை!

எஸ்எஸ்எல்சி மாணவர் தேர்ச்சியில் நெல்லை கல்வி மாவட்டம் 12-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

English summary

SSLC results were released on yesterday. In District wise passed out rate, Nellai was progressed to 12th place.