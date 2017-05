10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு: "டாப்"பில் விருதுநகர்.. கடலூர் "லாஸ்ட்"!

தமிழகத்தில் வெளியாகியுள்ள பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளில் விருதுநகர் மாவட்டம் முதலிடத்திலும், கடலூர் மாவட்டம் கடைசி இடத்திலும் உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, May 19, 2017, 10:42 [IST]

English summary

TN sslc results too records highest pass percentage in Virudhunagar and Cuddalore received less pass percentage