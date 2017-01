தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை., முறைகேடுகள்: விசாரணை நடத்த ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரத்தை திரும்பப் பெற உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 18:36 [IST]

English summary

DMK treasurer M.K. Stalin Accusation on ADMK government to Malpractice of Tamil Nadu Agricultural University