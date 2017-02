சபாநாயகர் சாதியை குறிப்பிட்டு பேசியதில் உள்நோக்கம்: மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

தமிழக சட்டசபையில் சபாநாயகர் சாதியை குறிப்பிட்டு பேசியதில் உள்நோக்கம் இருப்பதாக மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

Dmk working president m.k.stalin Accusation on speaker Dhanapal due to speech about caste in assembly