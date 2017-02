ஜெயலலிதா சமாதியில் சசிகலா சபதம் ஆத்திரத்தின் வெளிப்பாடு.. ஸ்டாலின்

முதல்வர் ஆக முடியவில்லையே என்ற ஆத்திரத்தின் வெளிப்பாடு தான் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் சசிகலா சபதம் செய்ததாக மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president M.K.Stalin answers over Sasikala takes a vow at Jayalalithaa memorial at marina