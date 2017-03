மீத்தேன் திட்டத்திற்கு நான் அனுமதி கொடுக்கல்ல.. வைகோ சொல்வது பொய்.. ஸ்டாலின் ஆவேசம்

மீத்தேன் திட்டத்திற்கு திமுக ஆட்சி காலத்தில் அனுமதி வழங்கவில்லை என்று ஸ்டாலின் உறுதிபடக் கூறினார்.

English summary

DMK working president M.K. Stalin has attacked Vaiko to his allegation about methane project.