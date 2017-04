விவசாயிகளை விட ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் பற்றிதான் முதல்வருக்கு அக்கறை - ஸ்டாலின்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளை விட ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் மீதுதான் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதிக அக்கறை உள்ளதாக ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK working president MK Stalin has blasted chief minister Edapadi Palanisamy for their apathy towords TamilNadu formers.