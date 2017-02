சட்டசபையில் புதிய திருப்பம்: ஓபிஎஸ் அணிக்கு ஸ்டாலின் திடீர் ஆதரவு-கடும் அமளி!

சட்டசபையில் ஓபிஎஸ் அதிமுகவுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவரான ஸ்டாலின் திடீரென ஆதரவு தெரிவித்து பேசியதை தொடர்ந்து கடும் அமளி நிலவியது.

English summary

Plenty of drama inside TN assembly. Stalin to back rebel MLAs. AIADMK leader Semmalai seeks protection for MLAs