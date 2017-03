கடன்களை ரத்து செய்யாமல் தமிழக அரசு விவசாயிகளை வஞ்சிக்கிறது.. ஸ்டாலின் பாய்ச்சல்

தமிழக அரசு விவசாயிகளை வஞ்சிப்பதாக திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK leader MK Stalin has slammed the TN Govt on its apathy on the status of the farmers.