திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் நாளை சென்னை வர திடீர் உத்தரவு !

தற்போதுள்ள அரசியல் சூழலில் திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அக்கட்சியின் எம்எல்ஏக்களுக்கு சென்னை வர அழைப்பு விடுத்துள்ளார்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 15, 2017, 19:42 [IST]

English summary

DMK working president m.k.stalin call of his party MLA's to reach Chennai tomorrow.