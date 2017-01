திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் பொங்கல் திருநாள் மீண்டும் தமிழ் புத்தாண்டாக மாற்றப்படும்: ஸ்டாலின் பேச்சு

காஞ்சிபுரம் வடக்கு மாவட்டம் சார்பில் கோவூரில் சமத்துவ பொங்கல் விழா நடைபெற்றது.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 21:15 [IST]

English summary

If DMK become a rulling party the Pongal festival will be named as Tamil New Year