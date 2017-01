கரகாட்டம் களைகட்ட பேரன், பேத்திகளுடன் சமத்துவ பொங்கல் கொண்டாடிய ஸ்டாலின்

கரகாட்டம், சிலம்பாட்டம், தப்பாட்டம் களை கட்ட காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சமத்துவ பொங்கலை தனது மனைவியுடன் கொண்டாடியுள்ளார் திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின்.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:13 [IST]

English summary

DMK working president MK Stalin celebrated Samathuva Pongal with his wife and cadres in Kovur village near Chennai.