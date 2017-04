பதவியை காப்பற்றிக்கொள்ளவே பாடுபட்டார் பன்னீர் செல்வம் - ஸ்டாலின் தடாலடி

ஓபிஎஸ் முதல்வராக எதையும் செய்யவில்லை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வெற்றி பெற்றதற்கு மாணவர்கள், இளைஞர்களே காரணம் என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK leader M K Stalin has charged that former Chief Minister OPS always tried to save his post than to concentrate on people's issues.