பொங்கலுக்கு விடுமுறை ரத்து- இந்திய ஒருமைப்பாட்டை வலுப்படுத்தாது: ஸ்டாலின் காட்டம்!

பொங்கல் திருநாளை கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து நீக்கியிருப்பது கண்டனத்துக்குரியது என திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 9, 2017, 20:37 [IST]

English summary

Tamilnadu assembly Opposition leader M.K. Stalin has condemned on cantral government announcement of Pongal holiday