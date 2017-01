ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்கள் மீது தடியடி நடத்துவதா? ஸ்டாலின் கண்டனம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்கள் மீது தடியடி நடத்தியதற்கு ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu's opposition party leader m.k.stalin Condemned on College Students were attacked by Police in rally to lift ban on Jallikkattu