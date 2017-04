பெண்ணை தாக்கிய கூடுதல் டிஎஸ்பி மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

சாமளாபுரத்தில் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட போலீஸ் தடியடிக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 21:34 [IST]

English summary

DMK working presidentm.k.stalin Condemned police, who have slaped woman at Samalapuram near Tirupur.