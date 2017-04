விவசாயிகளுக்காக நாங்க ஒன்னும் செய்யலையா… காய்த்த மரம்தான் கல்லடி படும்… ஸ்டாலின் ஆவேசம்

முழு அடைப்புப் போராட்டத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகும் அ.தி.மு.க, பா.ஜ.க, பா.ம.க. ஆகிய கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் திமுக மீது குற்றம்சாட்டி வருகிறார்கள். இதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேடப் பார்க்கிறார்கள் என்று

English summary

DMK working president M K Stalin has condemns BJP and PMK about their anti DMK speeches.