அலங்காநல்லூரை தனித்தீவாக்கி தடியடி: ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதராவாக போராட்டம் நடத்திய அலங்காநல்லூரில் போலீஸ் தடியடி நடத்தியதற்கு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். பீட்டாவுக்கு மத்திய அரசு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working prsident Stalin condemns for lahti charge in Alanganallur. Stalin urges Central government to ban Peta in India.